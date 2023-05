Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 54,40 EUR

Die Coinbase-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:11 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 54,21 EUR. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 54,69 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 54,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.247 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 114,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,74 Prozent. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,58 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 04.05.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 772,53 USD – das entspricht einem Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 08.08.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -2,912 USD je Aktie aus.

Ex-Coinbase-CTO Balaji Srinivasan läutet Alarmglocke: Rückzug aus Bitcoin-Wette

Nach Streit mit der SEC: Coinbase launcht internationale Derivate-Börse

Bitcoin, Ether & Co.: Coinbase-Vorstand entwickelt "Jailbreak" für ChatGPT zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit von Krypto-Preisszenarien

