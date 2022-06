Coinbase Aktie News: Anleger setzen Coinbase am Mittwochmittag unter Druck

Aktien in diesem Artikel Coinbase 46,83 EUR

Die Coinbase-Aktie musste um 15.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,1 Prozent auf 46,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 45,74 EUR. Bei 49,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.193 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 318,50 EUR markierte der Titel am 09.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,50 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,50 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 16,95 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 10.05.2022. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.166,44 USD – das entspricht einem Minus von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,11 USD in den Büchern gestanden hatten.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -3,377 USD ausweisen wird.

