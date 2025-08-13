Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Freitagnachmittag im Minus

So entwickelt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 319,28 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 319,28 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 317,31 USD. Bei 322,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 414.890 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 39,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 55,34 Prozent Luft nach unten.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 31.07.2025 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 5,14 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 7,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

