Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagvormittag im Aufwind

Coinbase im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,0 Prozent auf 78,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 1,0 Prozent auf 78,50 EUR. Bei 78,51 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,39 EUR. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 604 Aktien.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 29,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,94 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,87 Prozent.

Coinbase veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,42 Prozent auf 707,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 808,33 USD in den Büchern gestanden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -1,817 USD je Aktie aus.

