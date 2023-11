Coinbase Aktie News: Coinbase springt am Nachmittag hoch

Blick auf Coinbase-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,2 Prozent auf 96,84 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 96,84 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 96,87 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,92 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.291.635 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 114,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 18,16 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 67,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 590,34 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -1,133 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Abwanderung von Krypto-Unternehmen aus den USA: Coinbase vergleicht Krypto-Exodus mit Halbleitersektor

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie springt an: Coinbase übertrifft Erwartungen

Ausblick: Coinbase stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor