Coinbase Aktie News: Coinbase verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Das Papier von Coinbase befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 37,56 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 37,56 EUR. Bei 37,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 144 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 246,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,52 EUR. Mit Abgaben von 2,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.11.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 1,62 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 590,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.311,91 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --11,717 USD je Coinbase-Aktie.

Betrug oder Missmanagement? FTX-Gründer unter massivem Beschuss - So könnte der Pleite-Gründer einer Strafe entgehen

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

Nach FTX-Pleite: Kanadischer Pensionsfonds OTPP verliert durch Investition in FTX Millionenbetrag

