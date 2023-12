Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,0 Prozent auf 149,00 USD ab.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,0 Prozent auf 149,00 USD. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 147,93 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,81 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.260.335 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 154,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 3,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (31,55 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 78,83 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Coinbase ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -2,43 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 674,15 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 590,34 USD eingefahren.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -0,951 USD je Aktie aus.

