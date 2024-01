Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Coinbase-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 116,06 EUR ab.

Die Coinbase-Aktie notierte um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 116,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,54 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,98 EUR. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 3.835 Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 169,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 31,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 172,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 674,15 USD – ein Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 590,34 USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -0,781 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie zugekauft: ARK-Investorin Cathie Wood nutzt Kursschwäche und erhöht Tesla-Beteiligung

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Milliardenabflüsse: Bitcoin-Bestände der Kryptobörsen fallen auf Mehrjahrestief - warum das ein bullishes Signal sein könnte