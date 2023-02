Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Coinbase 67,01 EUR

Die Aktie legte um 04:07:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 62,89 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 67,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.659 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,00 EUR. Gewinne von 66,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,96 EUR. Abschläge von 109,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coinbase gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 55,00 Prozent zurück. Hier wurden 590,34 USD gegenüber 1.311,91 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Coinbase am 21.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 21.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2022 -11,890 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Kryptobörse Kraken sieht sich offenbar mit Untersuchung der US-Börsenaufsicht konfrontiert

JPMorgan: Handelsvolumen von Coinbase steigt wieder - Ethereum-Upgrade verspricht Potenzial

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

