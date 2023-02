Coinbase Aktie News: Coinbase steigt am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 65,97 EUR

1,81% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22:03 Uhr 1,5 Prozent auf 65,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 66,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.585 Coinbase-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (185,00 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 119,20 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 04.11.2022. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 590,34 USD – das entspricht einem Minus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.311,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Coinbase-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 21.02.2024.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,890 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Kryptobörse Kraken sieht sich offenbar mit Untersuchung der US-Börsenaufsicht konfrontiert

JPMorgan: Handelsvolumen von Coinbase steigt wieder - Ethereum-Upgrade verspricht Potenzial

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com