Coinbase Aktie News: Coinbase zündet am Nachmittag Kursrakete

Kursentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 12,0 Prozent auf 185,53 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 12,0 Prozent auf 185,53 USD. Bei 193,64 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 189,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 13.426.405 Coinbase-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 193,64 USD. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 4,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (46,45 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 74,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 03.11.2023 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 674,15 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 590,34 USD umgesetzt.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Coinbase rechnen Experten am 19.02.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,773 USD je Coinbase-Aktie stehen.

