Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Mit einem Kurs von 64,49 USD zeigte sich die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 65,40 USD. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 63,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.577.881 Coinbase-Aktien.

Am 30.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 206,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 68,81 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 104,41 Prozent.

Am 21.02.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 629,11 USD im Vergleich zu 2.498,46 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,986 USD je Coinbase-Aktie.

