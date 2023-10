Coinbase Aktie News: Coinbase schiebt sich am Montagnachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 73,86 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 73,86 USD. Die Coinbase-Aktie legte bis auf 79,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 77,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6.231.444 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 114,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 54,93 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 31,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,28 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 03.08.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 707,91 USD – eine Minderung von 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 808,33 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coinbase am 07.11.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,729 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

ARK Innovation ETF im Abwärtstrend: Charttechnik spricht nicht für Cathie Woods Flaggschiff-ETF

So wurde Starinvestor Mark Cuban kürzlich Opfer einer Kryptohacker-Attacke