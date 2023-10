Aktienkurs aktuell

Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag gesucht

16.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 71,90 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Coinbase 71,25 EUR 2,12 EUR 3,07% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im Tradegate-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 09:13 Uhr 2,9 Prozent. Bei 72,97 EUR erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 72,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 4.164 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft. Am 14.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 41,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 30,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 58,21 Prozent wieder erreichen. Coinbase ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,98 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 707,91 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 808,33 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,42 Prozent verringert. Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,729 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen ARK Innovation ETF im Abwärtstrend: Charttechnik spricht nicht für Cathie Woods Flaggschiff-ETF So wurde Starinvestor Mark Cuban kürzlich Opfer einer Kryptohacker-Attacke

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com