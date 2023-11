Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 96,56 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 96,56 USD. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,40 USD nach. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,68 USD. Bisher wurden heute 1.940.815 Coinbase-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 114,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,51 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 674,15 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,20 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 21.02.2024 gerechnet.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -1,133 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

