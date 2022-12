Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagvormittag höher

Aktien in diesem Artikel Coinbase 35,40 EUR

Um 09:22 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 35,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 35,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 246,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,43 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 15.12.2022 auf bis zu 35,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,43 Prozent.

Am 03.11.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 590,34 USD – das entspricht einem Abschlag von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.311,91 USD erwirtschaftet worden.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -11,717 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

