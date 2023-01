Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 47,00 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 48,36 EUR. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 49,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,71 EUR. Zuletzt wechselten 27.783 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 205,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2022). Mit einem Zuwachs von 76,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 29,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 61,42 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coinbase ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 590,34 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.311,91 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,868 USD einfahren.

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie schließt mit +13%: Kryptobörse kündigt weitere Stellenstreichungen an

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

Silvergate Capital-Aktie -42 Prozent: Silvergate Capital leidet unter Kundenansturm auf Einlagen - Coinbase-Aktie ebenfalls unter Druck

