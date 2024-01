Coinbase Aktie News: Coinbase verliert am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Coinbase-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 120,60 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 120,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 120,60 EUR. Bei 122,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.102 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 169,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 40,91 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.06.2023 bei 42,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 183,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 21.02.2024 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,781 USD je Coinbase-Aktie.

