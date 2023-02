Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Nachmittag deutlich nach

Aktien in diesem Artikel Coinbase 59,55 EUR

-3,00% Charts

News

Analysen

Um 04:03 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 8,2 Prozent auf 61,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 58,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.322 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 185,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). 66,92 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 104,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 04.11.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 1,62 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 590,34 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.311,91 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Coinbase-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 21.02.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --11,909 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Debatte um Staking hält Krypto-Sektor in Atem: Coinbase-CEO will Staking vor US-Gericht "gerne verteidigen"

Kryptobörse Kraken sieht sich offenbar mit Untersuchung der US-Börsenaufsicht konfrontiert

JPMorgan: Handelsvolumen von Coinbase steigt wieder - Ethereum-Upgrade verspricht Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com