Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase ins Minus

Die Coinbase-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 154,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 154,00 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 908 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 2,71 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Coinbase Global Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf den Handel von Kryptowährungen spezialisiert. Das Unternehmen betreibt eine intuitive und zuverlässige Plattform, die Zugang zu einer breiten Krypto-Produktpalette bietet. Dort haben Nutzer die Möglichkeit, digitale Werte wie beispielsweise Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu senden und empfangen. Als Remote-First Unternehmen unterhält das Unternehmen keinen Stammsitz.

LimeWire geht 12 Jahre nach der Schließung als NFT-Marktplatz neu an den Start

Coinbase sperrt Zugang zu 25.000 russischen Adressen - will sich aber nicht an Pauschal-Sanktionen gegen Russland beteiligen

Kryptomarkt in der realen Welt: Was für eine grandiose Bühne!

