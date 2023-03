Coinbase Aktie News: Coinbase springt am Freitagnachmittag hoch

Aktien in diesem Artikel Coinbase 69,94 EUR

Um 16:08 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 72,32 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 73,37 USD. Bei 70,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.698.821 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 206,79 USD. Gewinne von 65,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 31,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 129,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 21.02.2023 vor. Das EPS lag bei -2,46 USD. Ein Jahr zuvor waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 629,11 USD in den Büchern – ein Minus von 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 2.498,46 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Coinbase am 10.05.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -3,986 USD je Aktie aus.

