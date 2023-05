Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Coinbase 54,76 EUR

Bei der Coinbase-Aktie ließ sich um 16:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 57,83 USD. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 58,79 USD. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 57,30 USD ein. Bei 57,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.371.591 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 101,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Abschläge von 45,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 04.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von -1,98 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,77 Prozent auf 772,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1.166,44 USD umgesetzt.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,743 USD je Coinbase-Aktie.

