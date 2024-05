Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag gefragt

So bewegt sich Coinbase

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 201,50 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 201,50 USD zu. Die Coinbase-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 205,77 USD aus. Bei 205,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 500.321 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,33 USD an. Gewinne von 40,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,45 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,95 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 02.05.2024 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,84 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coinbase ein EPS von -0,34 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 201,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 772,53 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,93 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

