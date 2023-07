Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Coinbase

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 104,81 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 104,81 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 103,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 4.360.558 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,30 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 69,90 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coinbase gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 772,53 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD erwirtschaftet worden waren, um 33,77 Prozent verringert.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 06.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -2,524 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

