Coinbase Aktie News: Anleger greifen bei Coinbase am Mittwochmittag zu

Aktien in diesem Artikel Coinbase 87,94 EUR

-0,63% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 2,0 Prozent auf 87,60 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.846 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 318,50 EUR markierte der Titel am 09.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 72,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 121,77 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 09.08.2022. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 808,33 USD – eine Minderung von 63,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.227,96 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Coinbase am 08.11.2022 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -11,080 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Konsolidierung am Krypto-Markt: Gerichtliches Moratorium in Singapur verschafft Krypto-Lender Vauld drei Monate Spielraum

NASDAQ-Wert Coinbase-Aktie dennoch stark: Coinbase rutscht in die roten Zahlen

Ausblick: Coinbase gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com