Coinbase Aktie News: Coinbase verliert am Mittwochnachmittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 84,38 EUR

-4,66% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,6 Prozent auf 85,39 EUR. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 83,90 EUR. Bei 89,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 13.686 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,19 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 116,18 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 09.08.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -4,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 6,42 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 808,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.227,96 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -11,080 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Konsolidierung am Krypto-Markt: Gerichtliches Moratorium in Singapur verschafft Krypto-Lender Vauld drei Monate Spielraum

NASDAQ-Wert Coinbase-Aktie dennoch stark: Coinbase rutscht in die roten Zahlen

Ausblick: Coinbase gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com