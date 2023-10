Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 74,79 USD ab.

Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 74,79 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.703 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,43 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 57,82 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Coinbase ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 USD gegenüber -4,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 707,91 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 808,33 USD erwirtschaftet worden waren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,809 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

ARK Innovation ETF im Abwärtstrend: Charttechnik spricht nicht für Cathie Woods Flaggschiff-ETF

So wurde Starinvestor Mark Cuban kürzlich Opfer einer Kryptohacker-Attacke