Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 96,71 USD ab.

Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 96,71 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 94,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 97,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.517.139 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 114,43 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 18,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD. Mit einem Kursverlust von 67,38 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 674,15 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 590,34 USD umgesetzt.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -1,133 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Abwanderung von Krypto-Unternehmen aus den USA: Coinbase vergleicht Krypto-Exodus mit Halbleitersektor

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie springt an: Coinbase übertrifft Erwartungen