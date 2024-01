Coinbase Aktie News: Coinbase verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coinbase zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Coinbase-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 133,84 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr bei 133,84 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 135,08 USD zu. Die Coinbase-Aktie sank bis auf 130,14 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 2.534.466 Stück.

Bei 187,39 USD erreichte der Titel am 29.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 40,01 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,45 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Abschläge von 65,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coinbase ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,781 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Von der Politik zur Blockchain: Trump macht bei NFTs Kasse - Ethereum im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar verschoben

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie zugekauft: ARK-Investorin Cathie Wood nutzt Kursschwäche und erhöht Tesla-Beteiligung

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.