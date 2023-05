Coinbase Aktie News: Coinbase zieht am Donnerstagmittag an

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,62 EUR

Um 11:24 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 56,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 56,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,80 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.615 Stück gehandelt.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 113,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 101,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 29,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 46,86 Prozent Luft nach unten.

Am 04.05.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,34 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,98 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.166,44 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 772,53 USD.

Die Coinbase-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,743 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

