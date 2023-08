Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 72,82 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 72,82 USD. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 72,25 USD. Bei 72,34 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.719.854 Coinbase-Aktien.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,43 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 USD am 07.01.2023. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 130,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coinbase gewährte am 04.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -4,98 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 707,91 USD, gegenüber 808,33 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,42 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,817 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

