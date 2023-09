Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 82,90 USD zu.

Um 12:02 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 82,90 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 20.506 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,43 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. 38,03 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.08.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,98 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 707,91 USD in den Büchern – ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 808,33 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -1,817 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

