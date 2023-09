Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Coinbase

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 82,23 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 82,23 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 84,35 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 83,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.243.937 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,43 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 31,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,63 Prozent.

Coinbase ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 707,91 USD – das entspricht einem Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 808,33 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,817 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

