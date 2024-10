Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 211,74 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 211,74 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 212,29 USD zu. Bei 208,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 434.093 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 33,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,43 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.08.2024 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -0,42 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 707,91 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 101,30 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,64 USD je Coinbase-Aktie.

