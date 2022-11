Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 45,00 EUR

-4,26% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 44,66 EUR. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 44,39 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 47,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 38.697 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2021 bei 306,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 85,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 13,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 03.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 590,34 USD – das entspricht einem Minus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.311,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -11,737 USD je Coinbase-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

So ist Cathie Woods ARK Innovation ETF vom Krypto-Crash betroffen

Krypto-Ambitionen: Google Cloud jetzt mit Blockchain-Engagement

Kryptobörse FTX kämpft mit "nicht autorisierten" Transaktionen - Polizei in Bahamas nimmt nach Insolvenz Ermittlungen auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com