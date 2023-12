Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagmittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coinbase. Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 142,60 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 142,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113.136 Coinbase-Aktien.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 154,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 77,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coinbase ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase ebenfalls -2,43 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 674,15 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 590,34 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coinbase am 21.02.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,889 USD je Coinbase-Aktie.

