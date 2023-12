Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der Coinbase

Die Aktie von Coinbase zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 148,50 USD.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 148,50 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 151,79 USD zu. Bei 144,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.677.889 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,74 USD) erklomm das Papier am 15.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,20 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Mit Abgaben von 78,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coinbase veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 674,15 USD – ein Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 590,34 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -0,889 USD je Aktie aus.

