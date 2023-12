Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit Verlusten

Kurs der Coinbase

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 132,48 EUR nach.

Die Coinbase-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 132,48 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 131,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,50 EUR. Bisher wurden via Tradegate 13.432 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 6,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,32 Prozent.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 590,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,889 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

