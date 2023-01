Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Coinbase 46,12 EUR

Die Coinbase-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 46,62 EUR. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,52 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.923 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.01.2022 bei 204,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 77,20 Prozent Luft nach oben. Bei 29,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 55,61 Prozent wieder erreichen.

Am 03.11.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,43 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,62 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 55,00 Prozent auf 590,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1.311,91 USD umgesetzt.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,338 USD je Coinbase-Aktie.

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie schließt mit +13%: Kryptobörse kündigt weitere Stellenstreichungen an

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

Silvergate Capital-Aktie -42 Prozent: Silvergate Capital leidet unter Kundenansturm auf Einlagen - Coinbase-Aktie ebenfalls unter Druck

