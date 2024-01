Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagvormittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Coinbase. Im Tradegate-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Coinbase-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 114,82 EUR. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 115,98 EUR zu. Mit einem Wert von 115,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 7.430 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.06.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 62,90 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coinbase ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -2,43 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 590,34 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,781 USD je Coinbase-Aktie.

