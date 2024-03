Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase am Dienstagnachmittag tief südwärts

So bewegt sich Coinbase

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,3 Prozent auf 219,68 USD.

Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 8,3 Prozent auf 219,68 USD abwärts. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 216,22 USD ein. Bei 223,24 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.701.688 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,45 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 23,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 46,45 USD. Mit Abgaben von 78,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Coinbase ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 953,80 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 629,11 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Coinbase am 08.05.2024 vorlegen.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

