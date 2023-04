Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Coinbase 60,10 EUR

-2,12% Charts

News

Analysen

Das Papier von Coinbase befand sich um 11:59 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,4 Prozent auf 65,00 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.749 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,79 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 58,01 Prozent niedriger. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 106,02 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 21.02.2023 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,32 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 629,11 USD im Vergleich zu 2.498,46 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -3,887 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Aufruf an Entwickler: Coinbase plant inflationsbereinigten Flatcoin

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Solana-Kurs vor massiven Turbulenzen? Krypto-Wale verschieben Solana-Coins in Millionenhöhe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com