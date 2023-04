Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Coinbase 60,10 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:19 Uhr 0,2 Prozent auf 61,37 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 61,37 EUR. Bei 61,16 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 774 Coinbase-Aktien.

Am 21.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,00 EUR an. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 57,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (30,05 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 104,26 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 21.02.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 3,32 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 629,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.498,46 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -3,887 USD je Aktie ausweisen dürften.

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com