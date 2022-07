Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Coinbase 62,80 EUR

Die Aktie notierte um 19.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 57,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 57,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.643 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 318,50 EUR markierte der Titel am 09.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 46,08 Prozent sinken.

Coinbase ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,98 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,05 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 1.166,44 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 35,24 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -7,761 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

