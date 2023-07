Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 106,16 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Coinbase-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 106,16 USD. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 111,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 107,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 4.695.946 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,30 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 8,72 Prozent niedriger. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 236,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.05.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,77 Prozent auf 772,53 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.166,44 USD gelegen.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Coinbase rechnen Experten am 06.08.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,535 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Bitcoin-Spot-ETF seit 10 Jahren verhindert: Cameron Winklevoss erneuert Kritik an SEC

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Neuer Anlauf mit prominentem Partner: BlackRock gibt Pläne für Bitcoin-ETF nicht auf