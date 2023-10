Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 70,01 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:13 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 70,01 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 69,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 463 Coinbase-Aktien.

Bei 101,74 EUR markierte der Titel am 14.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 45,32 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 30,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 57,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.08.2023 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 707,91 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 808,33 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -1,721 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

ARK Innovation ETF im Abwärtstrend: Charttechnik spricht nicht für Cathie Woods Flaggschiff-ETF

So wurde Starinvestor Mark Cuban kürzlich Opfer einer Kryptohacker-Attacke