Coinbase Aktie News: Coinbase macht am Mittag Boden gut

Kurs der Coinbase

Die Aktie von Coinbase zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Das Papier von Coinbase konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,6 Prozent auf 155,89 USD. Zuletzt wechselten 73.375 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 155,01 USD erreichte der Titel am 18.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,56 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 394,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 674,15 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 590,34 USD erwirtschaftet worden waren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -0,889 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

VanEcks 15 Krypto-Prognosen für 2024: Eine Rezession wird neue Bitcoin-Rekorde nicht verhindern

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie vor weiterem Bull-Run? Darum sehen Chartanalysten bei Coinbase großes Kurspotenzial