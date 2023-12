Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag fester

Kurs der Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,5 Prozent auf 158,78 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Coinbase legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,5 Prozent auf 158,78 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 158,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,60 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.928.735 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 158,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Coinbase veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -2,43 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 674,15 USD gegenüber 590,34 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,889 USD je Coinbase-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

VanEcks 15 Krypto-Prognosen für 2024: Eine Rezession wird neue Bitcoin-Rekorde nicht verhindern

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie vor weiterem Bull-Run? Darum sehen Chartanalysten bei Coinbase großes Kurspotenzial