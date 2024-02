Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Coinbase

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 175,53 USD.

Die Coinbase-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 175,53 USD abwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 180.963 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 193,64 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.06.2023 bei 46,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,54 Prozent.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 15.02.2024 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase -2,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 953,80 USD – ein Plus von 61,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 590,34 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

