Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Das Papier von Coinbase konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 75,42 USD. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 77,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 76,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.717.626 Coinbase-Aktien.

Bei einem Wert von 206,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 63,53 Prozent Luft nach oben. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 139,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 21.02.2023 vor. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 629,11 USD in den Büchern – ein Minus von 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 2.498,46 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Coinbase am 10.05.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,986 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

